Inter | Skriniar invoca il precedente Perisic | curva e spogliatoio lo perdonano | ma San Siro?

...con segno positivo in tutti i flussi di entrata - arrivando a soli 7 milioni di distanza dall',... Leggi Anche Caso, la resa di Marotta: 'Le bandiere nel calcio non esistono più, dobbiamo ...... centrocampista turco arrivato a parametro zero dal Milan Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'si muove per evitare un altro caso. I nerazzurri ...

Inter, verso il Milan Inzaghi ne recupera due. E su Skriniar c'è da prendere una decisione Calciomercato.com

Skriniar Marotta tombale: "Dobbiamo abituarci", la frase scuote l'Inter Liberoquotidiano.it

GdS – Skriniar-Inter, lo spogliatoio ha reagito così: “In tanti anche in privato…” fcinter1908

Skriniar-Inter, divorzio senza tensioni: “Quando speaker leggerà il suo nome col Milan…” fcinter1908

Contratto in scadenza nel 2024, dopo la partita con il Porto, l'agente di Hakan Calhanoglu e Inter si vedranno per definire il rinnovo ...Milan Skriniar ha avuto un colloquio con gli altri leader del gruppo, da Handanovic a Lukaku, martedì mattina, nel giorno di Inter-Atalanta durante le ore di ritiro, nel quale Skriniar ha ribadito ai ...