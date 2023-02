Inter | secondo giorno consecutivo in gruppo per Brozovic | a disposizione per il derby

... attaccante conteso in un vero e proprio derby d'Italia dae Juventus. Il centravante francese ha raggiunto complessivamente il 35% delle preferenze. Alposto con il 27% si è ......scelto di rendere esame l'ex calciatore di Serie A e Serie B Davide Bombardini e l'ultra dell'... Claudio Morra e un quarto uomo mai identificato -l'accusa del pm Leonardo Lesti - avrebbe ...

Inter-Porto: dove comprare e quanto costano i biglietti per la sfida di ... Trend-online.com

Coppa Italia, la Cremonese elimina la Roma e vola in semifinale con Inter e Fiorentina Sky Tg24

Fiorentina-Torino 2-1: gol e highlights. Jovic e Ikoné portano Italiano in semifinale Sky Sport

Semifinali Coppa Italia, perché Inter e Fiorentina giocano il ritorno in ... Calcio e Finanza

Inter-Atalanta 1-0, rivivi la diretta della partita Corriere dello Sport

L’Inter, Simone Inzaghi e Marcelo Brozovic possono finalmente sorridere. Il croato dopo il lunghissimo stop è finalmente tornato a disposizione del tecnico nerazzurro. Nella giornata odierna, per il ...Se da un lato il recupero ormai certificato di Romelu Lukaku può essere considerato un valore aggiunto per la seconda parte di stagione dell’Inter, non mancano i grattacapi tattici per Simone Inzaghi.