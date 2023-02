Inter - Milan | il derby delle quote | la stagione delle milanesi vista dai bookie

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dal 5 febbraio al 5 febbraio. Un anno dopo,si affrontano in unche, molto probabilmente, non sarà decisivo per lo scudetto come lo fu quello del 2022. Ma, dopo il 3 - 2 rossonero ...

Dal 5 febbraio al 5 febbraio. Un anno dopo,si affrontano in un derby che, molto probabilmente, non sarà decisivo per lo scudetto come lo fu quello del 2022. Ma, dopo il 3 - 2 rossonero all'andata e il 3 - 0 nerazzurro in ...Tramite i propri canali ufficiali, l'ha annunciato il rinnovo del contratto di Matteo Darmian . L'exe Parma ha firmato con i nerazzurri un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2024. Il comunicato dell'Darmian (...

Inter-Milan a Massa: un mese fa dirigeva Milan-Roma 2-2. Noti gli episodi di Milan-Napoli col gol... Milan News

Inter-Milan, Inzaghi potrebbe stupire con una mossa inaspettata: tentazione forte fcinter1908

Maledizioni, gol e karma: l'infinito derby di Calhanoglu La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, è già derby Dimarco-Hernandez: sono tra i migliori per il Cies Sky Sport

Salernitana-Juve, ecco l'arbitro. Inter-Milan a Massa Tuttosport

L’esterno olandese, infatti, sembrava essere uscito malconcio dalla sfida di ieri sera contro l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro, nel corso della sessione odierna ha potuto contare sul ritorno in grupp ...In casa Inter tiene banco il caso Skriniar. Il difensore ha ammesso di avere un accordo con il PSG a partire dal prossimo primo luglio quando lascerà i nerazzurri a parametro zero. nelle ultime ore di ...