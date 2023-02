Inter | Marotta | «Sanchez via per questioni economiche | Vidal per svecchiarci»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Beppeha rivelato i motivi dietro alle cessioni in casanegli scorsi anni dei due cileni Alexise Arturovistato dal quotidiano cileno La Tercera l’ad dell’Beppeha parlato dei motivi che lo hanno indotto a vender. Di seguito le sue parole. ALEXIS -«É un grande giocatore, un campione. Sono molto contento perché ha sta facendo molto bene a Marsiglia. Manon è rimasto all’per una questione economica. Avevamo bisogno di abbassare il monte ingaggi. Ecco perché lo abbiamo lasciato andare».– «Con Arturo ho una grande rapporto di affetto da molto tempo. È un vero guerriero in campo. Se non è rimasto ...

Negli scorsi giorni l'amministratore delegato dell', Giuseppe, ha rilasciato un'intervista ai cileni di La Tercera, affrontando il tema dei due sudamericani andati via nella sessione estiva di mercato: 'Sanchez non è rimasto per ragioni ...... difensore e capitano dell'che andrà a parametro zero al Psg, con un contratto già firmato. A parlare della situazione è Beppe, ad sport della società nerazzurra, interpellato in merito ...

Mercato Inter – Marotta a giugno cambia tutto: ecco cosa succederà / News Cittaceleste.it

Alexis Sanchez e Arturo Vidal via dall'Inter la scorsa estate: Marotta spiega così la decisione del club Fcinternews.it

Inter, Marotta: "Sanchez partito per questioni economiche, non per volontà di Inzaghi" TUTTO mercato WEB

Marotta spiega perché in estate l'Inter ha liberato Vidal e Sanchez 90min IT

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L’ultimo caso che ha scatenato tante polemiche è quello di Milan Skriniar, difensore e capitano dell’Inter che andrà a parametro zero al Psg, con un contratto già firmato. A parlare della situazione è ...