Inter | Marotta | “Sanchez ceduto per motivi economici | Vidal per svecchiare la rosa”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Negli scorsi giorni l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, ha rilasciato un’vista ai cileni di La Tercera, affrontando il tema dei due sudamericani andati via nella sessione estiva di mercato: “non è rimasto per ragioni economiche, dovevamo abbassare il monte ingaggi, non è stata una richiesta dell’allenatore. L’addio diè invece dovuto a una questione di tipo anagrafica, la nostra programmazione prevede dilainserendo dei giovani”. SportFace.

In vista del Derby di Milano di domenica 5 febbraio, Alessandro Altobelli, ex bomber dell’Inter, ha voluto dire la sua a La Gazzetta dello Sport sul centravanti nerazzurro Lautaro Martinez: “Lautaro è ...L’ultimo caso che ha scatenato tante polemiche è quello di Milan Skriniar, difensore e capitano dell’Inter che andrà a parametro zero al Psg, con un contratto già firmato. A parlare della situazione è ...