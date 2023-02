Inter | Darmian rinnova fino al 2024 | le cifre

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Matteohato il suo contratto con l’. Lo ha reso noto il club nerazzurro con una nota pubblicata sul proprio sito. “FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo: il difensore classe 1989 sarà nerazzurroal 30 giugno”, si legge nel L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Si aspettava da diversi giorni l'ufficialità, ora è arrivata. Matteonon è più un giocatore in scadenza, perché è nero su bianco il rinnovo del suo contratto fino al 2024. L'accordo tra società e calciatore era stato chiuso già nelle scorse settimane sulla scia ...... quando Inzaghi deve rimpiazzare Barella,e Dzeko per acciacchi vari, con il bosniaco costretto ai box per due settimane. Continua Milan -1 - 1- Milan 1 - 2 Milan -0 - 0 ...

sulle corsie largo a Federico Dimarco e Matte Darmian, che torna nella consueta casella di quinto. Anche in attacco ci sono pochissimi dubbi: Edin Dzeko + Lautaro Martinez. Per Romelu Lukaku ci ...Dopo qualche giorno complicato, Milan Skriniar è pronto a riprendersi l'Inter. Lo slovacco ... pronto a duellare con Giroud e Leao, facendo tornare Darmian (che era stato adattato nell'ultima partita ...