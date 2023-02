Insetti | un prodotto goloso per la disinformazione

Leggi su facta.news

(Di giovedì 2 febbraio 2023) di Anna Toniolo Nei primi giorni del 2023 l’Unione europea ha autorizzato l’immissione in commercio di prodotti alimentari a base di farina parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, ovvero il grillo domestico. Inoltre, nello stesso mese è entrato in vigore un regolamento europeo che autorizza la commercializzazione delle larve di Alphitobius diaperinus (o verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere. Non è una novità, però, perché prima della farina parzialmente sgrassata, l’Ue aveva approvato già nel marzo 2022 l’immissione sul mercato dei grilli in polvere, congelati, in pasta ed essiccati. Nelle stesse forme sono già commercializzate anche la locusta migratoria, dalla fine del 2021, e la larva gialla della farina dal marzo dello scorso anno. La decisione di ammettere questa nuova tipologia di alimenti sul mercato deriva anche da motivazioni ...