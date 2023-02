Infortunio Mbappé L’Equipe | c’è lesione! A rischio l’ottavo con il Bayern

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023), c’è lesione per l’attaccante francese del PSG! Ala sua presenza contro ilMonaco Secondo quanto riportato da, Kylianha sostenuto degli esami medici per capire l’entità dei problemi riscontrati ieri sera nel match tra il suo PSG e il Montpellier. Stando a quanto riferito dal quotidiano, il problema alla coscia sinistra nasconde una lesione che costringerebbe il giocatore a saltare il match di Champions contro ilMonaco (il recupero è previsto in 3/4 settimane infatti). L'articolo proviene da Calcio News 24.