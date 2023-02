Informazione alimentare irresponsabile | le accuse al più antico settimanale a fumetti del mondo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) C’è un problema con Beano, il piùdel, che è in circolazione da ottantacinque anni: per intenderci, undici in più di Topolino. Come Topolino, Beano ha sezioni extra per consentire ai bambini di non limitarsi a leggerema di esercitare attivamente l’ingegno, ad esempio con dei quiz. Se non che gli esperti del British Medical Journal hanno accusato il giornalino di comportamento, in quanto incentiva il consumo di zuccheri, grassi e alcol da parte dei piccoli lettori. Zuccheri e grassi posso capire: la testata ospita domande sulle specialità di McDonald’s o esercizi di associazione fra il tal dolciume e il corrispettivo marchio. Evidentemente, agli esperti del BMJ è sfuggito che ai bambini piace quella roba lì, che un quiz su ...