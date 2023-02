Influencer di torte accusata dal marito | ' Picchia me e maltratta i nostri figli' E il giudice la manda via di casa

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Una violenza continua, fisica e psicologica , ai danni dele dei, che ha convinto ilad allontanare la donna dall'appartamento in cui vivono a Verona . Secondo la ricostruzione ...

... la donna - di professione sedicente cake- avrebbe picchiato più volte il marito, ... 'La moglie obbligata, lui minacciava di trovarsi un'amante'da centinaia di euro L'indagata, di ...... ricordo in particolare un compleanno di Marta Marzotto con 70di compleanno (una per ogni ... Marta Marzotto, e in questi giorni c'è passata anche la madre della celebreChiara ...

Una violenza continua, fisica e psicologica, ai danni del marito e dei figli, che ha convinto il giudice ad allontanare la donna dall'appartamento in cui vivono a Verona. Secondo la ...Verona, il marito ha querelato la moglie: sul web farebbe la cake influencer condividendo torte, in casa traumatizzerebbe i bimbi. Il gip le ha imposto l'allontanamento da casa ...