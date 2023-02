India | “Io sono il padre e la madre” | uomo trans aspetta la nascita di suo figlio

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ziya Paval e Zahad Faziluna coppiagender di Kozhikode Ummalathoor,, esopraffatti dalla gioia per l’arrivo del loro primo. Zahad Fazil,, sarà il primogender inattraverso il concepimento e insieme a Ziya Paval saranno la prima coppiagender ad avere unin. La coppia, infatti, come riporta Onmanorama, ha per tanto tempo cercato di adottare un bambino, ma le procedure legaline hanno impedito loro, in quanto coppiagender, di andare avanti con l’adozione. Ilgender Persons (Protection of Rights) Act del 2019 riconosce in ...