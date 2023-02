Incidente Fonte Nuova | i funerali di Alessio | Valerio | Giulia | Flavia e Simone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Avevano trascorso la serata insieme, ma il destino per loro ha giocato la carta più brutta:, tutti tra i 17 e i 21 anni, hanno perso la vita in un tragicostradale nella notte tra giovedì e venerdì scorso a, alle porte di Roma. Loro che poco prima di quell’impatto erano insieme nel locale, stavano festeggiando, sono rimasti uniti, purtroppo, anche nella morte. Cinque giovani vite spezzate, tanti sogni e progetti portati via in pochissimi istanti. La corsa in macchina, poi lo schianto contro un palo e un albero, infine quella vettura ribaltata più volte e finita al centro della strada. All’interno i corpi senza vita di, due amici e cugini, ...