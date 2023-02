(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb –acquisterà una bella fetta di Ita, come ormai pare inevitabile. Non solo: la acquista anche per “spiccioli”. La compagnia di bandiera italiana, o ciò che ne resta, viene così svenduta allo straniero. Lufhansa, la tragedia si consumerà tra qualche mese: acquisto del 40% di Ita Secondo quanto riporta l’Ansa, nel Memorandum che hanno firmato il Tesoro e la compagnia tedesca si afferma che Lufhansa acquisterà una quota di Ita “compresa in una forchetta tra il 20 e il 40%“, ma che alla fine il gruppo “il 40%”. Per quanto?spiccioli (relativamente parlando, si intende), visto che si parla di “un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro“. Per poche centinaia di milioni l’Italia, insomma, si priva della sua compagnia di bandiera, pur non cedendone la maggioranza (ma sarà soltanto ...

... sottolineano le stesse fonti, spiegando che per 'l'' è previsto l'ingresso operativo diin Ita. Sull'operazione- Ita 'ho letto tanto retroscenismo e non posso entrare nei ...... sottolineano le stesse fonti, spiegando che per 'l'' è previsto l'ingresso operativo diin Ita. Ue dovrebbe dare via libera a operazione vedi anche Ita, Mef sottoscrive lettera d'...

In estate Lufthansa comprerà il 40% di Ita: al disastro mancano pochi mesi Il Primato Nazionale

Ita, Lufthansa comprerà il 40% per 250-300 milioni. Ipotesi uso del brand Alitalia Il Sole 24 ORE

Ita, Lufthansa apre ai sindacati: “E' giusto aumentare gli stipendi” la Repubblica

ESTATE | Verso il sole: nuove destinazioni nell'operativo voli di ... TurismoItaliaNews.it

Ita-Lufthansa, prove di nozze. Ecco i prossimi passi - MilanoFinanza ... Milano Finanza

Lufthansa comprerà il 40% di Ita per 250-300 mln'. Ingresso operativo dei tedeschi nella newco in estate Lufthansa è pronta ad acquistare il 40% di Ita Airways per un importo tra i 250 e i 300 milioni ...Memorandum tra il ministero del Tesoro e la compagnia aerea tedesca per l’ingresso nel vettore tricolore. Probabile firma entro l’estate ...