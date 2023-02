In Cina clonate le prime “super mucche” | l’annuncio degli scienziati | produzione di latte quasi raddoppiata

(Di giovedì 2 febbraio 2023)cinesi hanno clonato con successo «tre», in grado di produrre una quantità eccezionalmente elevata di. Lo hanno annunciato i media di Pechino, citati da Cnn, salutando la notizia com «una svolta per l’industria lattiero-casearia» cinese. I tre vitelli, allevati dadella Northwest University of Agricultural and Forestry Science and Technology e nati nella regione autonoma di Ningxia Hui, nellanordoccidentale, sono stati clonati da vacche altamente produttive della razza frisona Holstein, originaria dei Paesi Bassi. Gli animali scelti, riporta il media americano, sono in grado di produrre 18 tonnellate diall’anno, o 100 tonnellate dinel corso della loro vita,1,7 volte ...

L'arma per ridurre le importazioni Insolo cinque mucche su 10mila sono in grado di produrre 100 tonnellate di latte nel corso della loro vita. Ma spesso le mucche altamente produttive "non ...

In Cina sono state clonate tre "super mucche", in grado di produrre elevate quantità di latte. Il progetto intende ridurre la dipendenza cinese dall'importazione delle mucche da latte.