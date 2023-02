In arrivo su WhatsApp le scorciatoie per le chiamate

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023)è sempre oggetto di modifiche per cui l’esperienza utente offerta viene costantemente migliorata con alcune nuove funzioni. Il team di sviluppo adesso sta lavorando alla versione beta 2.23.3.15 per Android, che consentirà di creare una scorciatoia per una chiamata telefonica semplicemente toccando la riga del contatto nell’elenco di tutti i contatti salvati. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, una volta creata una scorciatoia per la chiamata, questa verrà aggiunta alla schermata principale del proprio smartphone, permettendo di avviare subito la conversazione, senza ulteriori perdite di tempo (la funzione si rileverà particolarmente comoda quando si tende a chiamare spesso un determinato contatto). Immaginate, ad esempio, di chiamare spesso vostro marito o vostra moglie, come nel caso di figli, genitori, parenti o amici del cuore: poter creare su ...