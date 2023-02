Impresa Cremonese | vince a Roma ed è in semifinale di Coppa Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Clamoroso il successo della, che batte la2-1 all'Olimpico e accede alladidove affronterà la Fiorentina dinzono. Prestazione ai limiti della perfezione per i grigiorossi, che giocano in maniera compatta prendendo alla sprovvista unadecisamente non in serata. Match che comincia con ritmo basso, le due squadre studiano possibili contromosse mantenendo un atteggiamento almeno inizialmente cauto. Ci prova lacon il lancio di Cristante e la conclusione in girata di Tahirovic, inseritosi bene ma sfortunato nel colpire il pallone non nel migliore dei modi. Alla mezz'ora la prima scintilla della gara, con il clamoroso controllo sbagliato da ...