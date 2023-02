L'Vitantonio Colucci, fondatore dell'azienda, non riesce a spiegarsi il motivo di questa situazione ma chiede allo Stato di attivarsi per fare un punto di contatto tra chilavoro e ...ITS Umbria Academy è l'accademia tecnologica di alta specializzazione post diploma promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla Regione Umbria checorsi di studi in Meccatronica, ...

Imprenditore offre fino a 2mila euro al mese, ma non trova personale: «Abbiamo bisogno di autisti» ilgazzettino.it

"Cerco addetti per la mia azienda: offro oltre 2000 euro al mese ma nessuno risponde" Tiscali Notizie

Bari, «Pago uno stipendio fino a 2mila euro, ma non trovo autistiper la mia azienda» Corriere del Mezzogiorno

ITS Umbria Academy, l'imprenditore Marco Giulietti nominato ... Umbria Journal il sito degli umbri

Busto: Paneghini, ”l'arte promuove benessere e innovazione” - Rete55 Rete55

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Una grossa canna fumaria che ...È entrato a gennaio tra i corteggiatori di Uomini e Donne con una presentazione che ha lasciato a bocca aperta persino l'opinionista di ferro Tina Cipollari. «Ho una villa con ...