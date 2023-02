Importano 435 kg di cocaina dal Brasile | blitz all’alba a Roma | elicottero e perquisizioni al Laurentino 38 VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023)nella zona del38 stamattina alle prime luci dell’alba. Une diverse pattuglie della Guardia di Finanza hanno eseguitoe accertamenti nell’ambito di una maxi operazioni anti droga. Le indagini si riferiscono ad un ingente carico di, proveniente dal, di oltre 430kg presso, intercettato al porto di Genova. Quattro al momento le persone arrestate. Operazione anti droga della Guardia di Finanza L’operazione come detto ha preso il via stamattina. Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione della misura custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone: sono accusate di aver importato in Italia circa 435kg dicustoditi in un ...