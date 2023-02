Immorale Osè – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 2 febbraio 2023)Osè Via Alessandro Tadino, 43 – 20124Tel. 02/52518831 Sito Internet: www..org Tipologia: creativa Prezzi: grani e paste 18/22€, verdure e legumi 14/18€, pesci selvaggi16/24€, carni e peccati 18/30€, dolci 6/12€ Chiusura: Domenica; aperti solo a cena OFFERTA Da oltre un annosi è sdoppiato dando vita a un ristorante di fine dining a Via Tadino, quello da noi provato, e a un bistrot nella sede originaria a Via Lecco, entrambi legati da un comune denominatore: massima attenzione sulle materie prime e carta dei vini totalmente vocata al mondo bio natur. Il menù si apre con due percorsi degustazione – 6 corse a 60 euro, 7 corse a 75 euro – volendo con wine pairing a partire da 20 euro, per poi proseguire con la scelta à la carte tra “grani e pasta”, “verdure e legumi”, “pesci ...