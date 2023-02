Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Non solo auto e immobili più ecologici, ora arriva anche la messa al bando delle caldaie a gas. L'Europa ci sta mettendo il cappio al collo. E, soprattutto, l'Europa nella sua versione più green non è sostenibile. Non lo è per l'Italia perché le famiglie non possono affrontare i costi troppo alti del passaggio a una versione a emissioni meno «inquinanti» di ciò che è indispensabile per i cittadini: casa, macchina, riscaldamento...e chissà cos'altro nei prossimi anni.