Il Wedding tourism premia l’Italia | nel 2022 oltre 11mila sì

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sembra proprio che il “per sempre” faccia tappa fissa in Italia. Il turismo del, infatti,la Penisola che nelè stata scenario dimatrimoni stranieri. I viaggiatori internazionali hanno scelto un viaggio nel Bel Paese per celebrare le nozze. È espressione di un settore in ripresa. Il destination, infatti, si riallinea ai numeri del prepandemia.ciI dati emergono dall’Osservatorio Destinations in Italy, condotto da Centro Studi Turistici e finanziato dal Ministero del Turismo, presentati oggi a Roma da Enit e Convention Bureau Italia. Sulla base della durata del soggiorno delle coppie e degli invitati alla cerimonia (3,3 notti in media), per il ...

ci premia. I dati emergono dall'Osservatorio Destination Weddings in Italy, condotto da Centro Studi Turistici e finanziato dal Ministero del Turismo, presentati oggi a Roma da Enit e ...Più di 2 milioni le presenze turistiche Il turismo dei matrimoni oriprende quota e nel 2022 registra un fatturato di 599 milioni, ben l'11% in più rispetto al 2019, l'ultimo anno di ...

Wedding tourism booms in Italy - Lifestyle Agenzia ANSA

Wedding tourism, nel 2022 11mila “sì” ilmattino.it

Wedding Tourism, Italia al top: le location preferite inItalia

Matrimoni, gli stranieri scelgono la Puglia per sposarsi. Nozze in masserie e trulli quotidianodipuglia.it

Il business del turismo dei matrimoni supera il valore pre pandemia Notizie - MSN Italia

I dati emergono dall’Osservatorio Destination Weddings in Italy, condotto da Centro Studi Turistici e finanziato dal Ministero del Turismo, presentati oggi ... presenze turistiche collegate al ...With the new Personal Status Law for Non-Muslims coming into effect on February 1, the UAE has streamlined the procedures to acknowledge marriage contracts..