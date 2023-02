Il troppo e il troppo poco

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Gli italiani hanno dimostrato di saper fare buon uso di una qualità, la parsimonia, in loro pressoché innata. A determinate condizioni: di essere convinti di voler adottare quel comportamento e che non esiste alcuna possibilità di alternative. Nella vulgata esiste da sempre una specie di classifica delle regioni con maggior attitudine a un comportamento conseguente. Salvo poi a verificare che, nel momento del bisogno, è stato il Paese in toto, in tutte le sue configurazioni, a dar prova di avere senso della misura in notevole quantità. Quanto appena scritto serve per aiutare a adoperare una osservazione sufficientemente realistica della tendenza del prezzo del gas. Secondo Nomisma, uno degli istituti operanti nel campo delle rilevazioni e delle previsioni sull’evoluzione dei costi energetici, alla base della consistente riduzione del prezzo di quel combustibile annunciata negli ultimi ...