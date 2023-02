Il terrorista Cospito flirta coi mafiosi Ma il problema sono Donzelli-Delmastro

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Zuppa di Porro. Questa roba diè fantastica. C’è un delinquente che è in carcere perchè prova a tirare bombette e ha gamnbizzato un innocente e dopo ha definito quella la giornata più bella della sua vita. Il passato governo aveva deciso di metterlo al 41 bis. Evvabbè. Questo non vuole e dei suoi rappresentnati dicono chee id’accordo a montare su un gran casiuno per abolirlo per tutti. Insomma ci stanno a riprovare. Ma ilDel Mastro e, che raccontano questa sotria. Per Folli addirittura rischia la riforma della giustizia. Per Orlando è il solito rischio fascista. Per la Serracchiani loro voglioono il carcere duro per, per i suoi compagni no. Ferrara già che c’è se la prende con la classe ...