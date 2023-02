Il ‘Tato’ Lopez incontra gli studenti del Liceo Giannone | dove è nato il basket casertano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato quanto mai interessante l’incontro tra Horacio “Tato”e glideldi Caserta; un incontro nel corso del quale ha avuto modo di discutere delle problematiche legate alle dipendenze ed alle conseguenze che le stesse generano nei giovani e meno giovani.Tato– che in questi giorni è a Caserta ospite della società cestistica – ha svolto nel paese natio una lunga ricerca sulle problematiche connesse a questo tipo di «malattia che è involontaria, progressiva, cronica e mortale», specificando che le dipendenze non sono solo quelle derivanti dall’uso di droga, ma investono tutto il mondo attuale basato sul consumismo perché ci sono anche il gioco, l’alimentazione, lo smartphone e così via.L’ex cestista bianconero, oggi scrittore di successo in ...