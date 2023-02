Il senatore brasiliano che inguaia Bolsonaro | «Mi voleva convincere a fare un golpe»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Nuove accuse per l’ex presidente del Brasile, Jair. IlMarcos do Val, del partito conservatore Podemos, ha denunciato – durante una diretta social – cheavrebbe cercato di convincerlo a compiere un. «Sto per lanciare una notizia bomba: questo venerdì apparirà sul settimanale Veja il tentativo didi farmi pressione affinché io potessi compiere un colpo di Stato con lui», ha detto ilche, secondo Cnn Brasil, avrebbe annunciato ieri, 1 febbraio, il suo allontanamento dalla politica. Secondo l’emittente, ada tramite tra do Vol e l’ex presidente sarebbe stato l’ex deputato bolsonarista, Daniel Silveira. Quest’ultimo avrebbe anche suggerito di utilizzare un microfono nascosto per cercare ...

Nuove accuse per l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro . IlMarcos do Val , del partito conservatore Podemos, ha denunciato - durante una diretta social - che Bolsonaro avrebbe cercato di convincerlo a compiere un golpe . "Sto per lanciare ......le operazioni di voto per la scelta dei presidenti dei due rami del parlamentoe delle ... Unico candidato outsider è ilEduardo Girao del partito Podemos.

Il senatore Marcos do Val, del partito conservatore Podemos, ha affermato che l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha cercato di convincerlo a fare un colpo di Stato, approfittando della sua espe ...L'ex presidente brasiliano al «Corriere»: «I miei nonni erano di Padova, con pochissima burocrazia sarei pienamente cittadino». A oggi comunque non ha fatto richiesta. Il visto diplomatico in Florida ...