Il racconto in lacrime di Bianca Balti | “Il mio cuore è esploso di paura” E sugli Usa | “Questo Stato è così fucked up”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “La scuola ha mandato un messaggio dicendo che a causa di attività della polizia nell’area della scuola di Mia (la figlia, ndr), i bambini erano stati tutti chiusi in classe. Il mio, si è fermato. E per fortuna non è successo niente. Ma l’idea che la mia bambina di 7 anni, dopo che suona l’allarme a scuola, deve correre in classe dove li chiudono a chiave perchéup, mi uccide.è il lato meno cool di vivere in America”.la top model italianaspaventata e inin un video pubblicato sui social. Ilshock della modella che vive in Usa, sconvolta dallanel video condiviso su ...