Il principe Harry si ritrova protagonista del Valentine’s Day con una cartolina ironica che impazza in rete Ma come lo passeranno gli altri Royal?

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Festeggiamenti privati e qualche post Instagram. Diciamolo, i reali inglesi non sono mai stati grandi fan delDay. Il 14 febbraio viene considerato a corte un giornoun altro, spesso costringendo le coppiea trascorrerlo lontani l’uno dall’altra a causa di continui impegni individuali. Fatta eccezione per ile Meghan, gli ex workingormai isolati a Montecito. E ora presi di mira da una serie di biglietti di auguri divertenti. Meghan e, la storia d’amore in 30 foto guarda le foto ...

Nel febbraio 2012, infatti, i due, sposati da meno di un anno, erano lontani perché il...più letti Uno studio ha individuato 6 abitudini che rallentano la demenza di Simone Cosimie ...Leggendario è il bacio alCarlo stampato da Geri Halliwell con un rossetto rosso fuoco durante una serata di gala. Lo ha ricordato anchenel suo libro 'Spare', mentre la produzione di '...

Il principe Harry “ubriaco fradicio”: il racconto dell’ex guardia fa vergognare Meghan… Il Fatto Quotidiano

Cos'è la sindrome della pecora nera di cui soffre il principe Harry., E cosa fare se la vivi anche tu la Repubblica

Harry e Meghan, popolarità in caduta libera dopo l’uscita di “Spare” Il Fatto Quotidiano

Carla Bruni parla del libro di Harry: la first lady ama Spare Elle

L'incoronazione di Re Carlo III, in programma per il prossimo 6 maggio, ha già messo in moto, oltre che la macchina organizzativa, anche i colloqui per una sorta di resa dei contri tra il principe Wil ...C'era chi assicurava che, questa volta, i reali non sarebbero stati zitti seguendo la classica regola del "never complain never explain": non avrebbero lasciato che il principe Harry lavasse i loro ...