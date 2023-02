Il prezzo del gas in bolletta scende a gennaio del 34 | 2% La Bce aumenta i tassi al 3%

(Di giovedì 2 febbraio 2023) - La notizia è stata annunciata dall'Arera. Il costo della materia prima è pari a 68,37 euro per megawatt ora. Intanto la Banca centrale europea hato di mezzo punto idi interesse per ...

... mediante il portale ufficiale di MediaWorld, a undi 1.399,99 euro . Stando a quanto si può leggere sul sito Web della catena, in precedenza il costocomputer ammontava a 1.699,99 euro. C'...L'Autorità ha spiegato che il taglio delle tariffe è legato in gran parte al netto calodella materia prima , che per il primo mese2023 ha registrato una quotazione media all'ingrosso ...

La brutta sorpresa sul prezzo di diesel e benzina da domenica 5 febbraio Today.it

Prezzi diesel, aumenti record: il motivo Virgilio Motori

Gas: in avvio balzo del prezzo a 59,5 euro - Ultima Ora Agenzia ANSA

Foggia, crolla il prezzo del grano duro: i cerealicoltori protestano e pubblicano manifesto funebre Corriere del Mezzogiorno

Noi abbiamo allargato molto la platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno del governo per poter vedere il prezzo delle bollette scendere. Abbiamo aumentato i crediti di imposta. 30 ...Per ARERA, per il mese di gennaio, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso sensibilmente più bassa rispetto a quella del mese di dicembre, il prezzo della materia prima gas, per i clienti ...