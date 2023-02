Il premier polacco | ' Se fosse una decisione della Nato sarei favorevole ai caccia all' Ucraina'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Guerra in, non si torna indietro. 'Se si trattasse di unaadottata dall'intera' alla fornitura diall': lo ha affermato il...

Guerra in Ucraina , non si torna indietro. 'Se si trattasse di una decisione adottata dall'intera Nato, sarei favorevole ' alla fornitura di caccia all' Ucraina : lo ha affermato ilMateusz Morawiecki, intervistato dal quotidiano tedesco Bild. Morawiecki ha sottolineato di basare la sua opinione 'su quello che i Paesi della Nato decidono insieme' e che una ...Ilha fatto questa dichiarazione rispondendo a una domanda sul possibile trasferimento di F - 16 a Kiev, il che ha portato a ritenere che gli 'altri aerei' fossero proprio i caccia ...

I piani di Putin proseguono. Secondo il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, il presidente russo Vladimir Putin «non si arrende mai», quindi «possiamo aspettarci un ...Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki non pensa che il presidente russo Vladimir Putin possa essere rovesciato in tempi brevi. In una lunga intervista alla Bild, alla domanda se consideri `real ...