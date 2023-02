Il Paradiso delle Signore | trama 2 febbraio 2023 | Tancredi accusa Vittorio

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un durissimo scontro tradi Sant'Erasmo eConti animerà la puntata de Ildi giovedì 2. I due, infatti, stando alladella soap opera di Rai 1, si confronteranno a proposito di Marco erimprovererà il suo rivale. Intanto, terrà banco anche la questione dei bozzetti che Salvo ha trovato nello zaino di Francesco. Il giovane Amato si è subito convinto che il ragazzo si sia fatto assumere in Caffetteria per poter agire indisturbato presso il grande magazzino milanese e rubare i modelli per poi rivenderli alla concorrenza. Salvo ha rimproverato duramente Francesco, che ha provato a difendersi da quelle gravi accuse, ma non è stato creduto. A quel punto, Rizzo ha lasciato ...