Oltre 5mila persone, secondo le autorità locali, hanno partecipato all'incontro cheFrancesco ha presieduto nella Cattedrale Notre Dame du Congo, a Kinshasa, con i religiosi, sacerdoti e seminaristi. L'incontrò nella cattedrale è stato l'ultimo appuntamento della terza giornata ...Francescoi sacerdoti nella cattedrale di Kinshasa. Nel terzo giorno della sua visita nella Repubblica Democratica del Congo, il Pontefice visita la Cattedrale di Nostra Signora del ...

RD Congo, il Papa incontra le vittime dell'Est: ”Basta massacri. Rispettare le donne" Vatican News - Italiano

Le atrocità raccontate al Papa da alcune vittime dell'Est della RD Congo Vatican News - Italiano

Congo, il Papa incontra le vittime delle violenze nell'Est del Paese TGCOM

Il Papa incontra i religiosi nella cattedrale di Kinshasa Tiscali Notizie

Il Papa incontra il presidente del Congo Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Papa Francesco incontra i sacerdoti nella cattedrale di Kinshasa. Nel terzo giorno della sua visita nella Repubblica Democratica del Congo, il ...