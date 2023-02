Il Papa ai giovani di Kinshasa | Non cedete all' egoismo e alla corruzione  

(Di giovedì 2 febbraio 2023) AGI - Non lasciatevi rovinare dsolitudine e dchiusura; no alle scelte individualiste che sembrano allettanti, come la droga o la dipendenza dall'occultismo e dstregoneria.Francesco incontra idinello stadio dei Martiri di Pentecoste e li mette in guarda dal fascino dei "falsi paradisi egoisti, costruiti sull'apparenza, su guadagni facili o su religiosità distorte". Il Pontefice suggerisce 5 "ingredienti per il futuro", come le dita della mano. Il secondo "ingrediente" è la comunità, dice, associandola al secondo dito, l'indice, con il quale "indichiamo qualcosa agli altri". "Non lasciate che la vostra gioventù sia rovinata dsolitudine e dchiusura. Pensatevi sempre insieme e sarete felici, perchè la ...

È la domanda che questa mattinaFrancesco a Kinshasa ha consegnato aicongolesi che ha incontrato allo Stadio dei Martiri. Un momento ancora segnato dall'eco dell'incontro di ieri ...... tra cui un reportage a Cuba immediatamente dopo la visita diGiovanni Paolo II, un'intervista ... anche per iparlamentari, per la sue doti umane e per la sua abilità di sintesi. A nome ...

Lo Stadio dei Martiri, a Kinshasa, in delirio per l'arrivo di Papa Fra ...Il papa ha incontrato questa mattina i giovani e i catechisti della Chiesa congolese. Davanti a un entusiasmo incontenibile ha indicato la forza del perdono e non solo ...