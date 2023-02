Il Papa ai giovani del Congo “Dalle vostre mani può venire la pace”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) KINSHASA () (ITALPRESS) – “La virtualità non basta, non possiamo accontentarci di interfacciarci con persone lontane o persino finte. La vita non si tocca con un dito sullo schermo. E' triste vedereche stanno ore davanti a un telefono: dopo che si sono specchiati, li guardi in faccia e vedi che non sorridono, lo sguardo è diventato stanco e annoiato. Niente e nessuno può sostituire la forza dell'insieme, la luce degli occhi, la gioia della condivisione”. Lo ha dettoFrancesco, rivolgendosi aiin uno Stadio dei Martiri gremito a Kinshasa, in.“Giovane – ha esortato Francesco -,tuepuòlache manca a questo Paese”.Per il Pontefice chi si sente onnipotente “è come un albero ...