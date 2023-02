Il padre di Antonella Fiordelisi si oppone all’ingresso dell’ex Benincasa

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Manca pocodei nuovi ospiti al Grande Fratello Vip 7 e già stanno nascendo le prime polemiche. A capitanarle è Stefano, il papà di. L’uomo infatti si stando a gran voce contro l’ingressofidanzato Gianluca. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Stefanoal veleno contro l’ex di: “Ossessionato” La produzione del reality show ha deciso di fare il colpaccio per fronteggiare l’emergenza ascolti che ci sarà durante le puntate del Festival di Sanremo 2023. Così ha arruolato come ospiti per – presumibilmente una settimana – una serie di vipponi – o presunti tali – già legati ad alcuni inquilini della Casa, in modo da smuovere le acque e creare ...