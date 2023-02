Il nuovo social Artifact apre le iscrizioni | come funziona «il TikTok per i testi» dei creatori di Instagram

(Di giovedì 2 febbraio 2023)ma per gli articoli. Così si potrebbe riassumere in maniera semplificata l’esperienza che idiKevin Systrom e Mike Krieger promettono agli utenti del loronetwork. «Artefatto» in inglese, ma anche la parola composta da «Article», «Fact» e «AI» (Intelligenza Artificiale). La piattaforma, che al momento esiste solo in versione beta per pochi selezionati, propone un feed di notizie personalizzato, formato da articoli di testate – sia note che di nicchia – che si susseguonoavviene su, dove l’algoritmo determina cosa mostrare all’utente in base alla sua attività precedente, e si affina man mano che usa la piattaforma. Ci sarà poi la possibilità di commentare gli articoli ripostandoli e di ...

TikTok ma per gli articoli. Così si potrebbe riassumere in maniera semplificata l'esperienza che i creatori di Instagram Kevin Systrom e Mike Krieger promettono agli utenti del loronetwork Artifact . "Artefatto" in inglese, ma anche la parola composta da "Article", "Fact" e "AI" (Intelligenza Artificiale). La piattaforma, che al momento esiste solo in versione beta ...

