Il mondo (orizzontale) della galassia anarchica

Leggi su agi

(Di giovedì 2 febbraio 2023) AGI - “Unvasto e in continua evoluzione”, così un investigatore milanese definisce quella che comunemente si definisce 'anarchica' proprio a indicare varietà e dinamismo dei tanti movimenti che gravitano attorno all'idea di anarchia. L'anagramma più famoso, quello apposto alle ultime azioni violente, è Federazione anarchica informale – Fronte rivoluzionario internazionale (Fai-Fri), il gruppo anarchico insurrezionalista a cui appartiene anche Alfredo Cospito. Da non confondere con la Fai–Federazione anarchica italiana che condanna la violenza, compresi incendi e danneggiamenti in nome dell'anarchico detenuto a Opera in scioperofame contro il 41 bis. La data di nascita dell'organizzazione, per modo di dire perché la struttura èe Cospito non viene ritenuto il capo perché capo non ...