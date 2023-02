“Il mio bambino con la sua spirale” | il video di Violet Quick diventa virale

... 'Ilprimo amore', Chiara Ferragni ha commentato scrivendo: 'Amori miei'. L' influencer spesso pubblica storie in cui è in compagnia anche di Vittoria e di Edoardo , ildella sorella ...... a breve, infatti, nascerà il suo secondo. E, proprio questo evento, l'ha portata a ... ho una super squadra che lavora con me, ho un compagno e dei nonni che mi aiutano con ilprimo figlio, ...

Posso cominciare a svezzare il mio bambino già a 4-5 mesi - DMEVC Dottore... ma è vero che

A tavola senza battaglie (2022) di Ileana Gervasi - Recensione del ... State of Mind

«Vi racconto mio figlio Simone e le sue confidenze sul Paradiso» La Nuova Bussola Quotidiana

Paola Caruso in lacrime in tv: «Mio figlio, per colpa di una puntura sbagliata, non cammina più» Vanity Fair Italia

Milano e il nido di via Guerzoni. Una mamma: nessuno cancellerà i traumi di mio figlio IL GIORNO

Valentina Ferragni non ha proprio paura di prendere freddo: l'influencer infatti, si è scattata un selfie in ascensore dove mostra il proprio outfit che le lascia scoperta la pancia.Bianca Balti sconvolta sui social: un uomo con la pistola si aggirava vicino alla scuola della figlia Mia. Attimi di grande tensione per Bianca Balti. La modella si è mostrata in lacrime sui social e ...