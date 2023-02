Il ministro della difesa di Kiev | Reznikov | ' Putin non attaccherà mai la Nato | non potrebbe vincere'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) 'Vladimirnonla'. Lo ha detto ilucraino Oleksiiall'emittente televisiva francese BfmTv. 'sa bene che se entra in conflitto con i Paesi ...

Ieri, sempre al Carlino, è arrivata anche una lettera contro la premier Giorgia Meloni e ilDifesa Guido Crosetto, contro la politica del Governo sull'Ucraina. "In caso di persistenza, ...Ieri, sempre al Carlino , è arrivata anche una lettera contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ilDifesa Guido Crosetto , contro la politica del Governo sull'Ucraina. 'In ...

Cospito, il ministro della Giustizia Nordio riferisce al Senato: segui la diretta Il Fatto Quotidiano

Cospito, Nordio su Donzelli: "Atti sensibili, serve verifica". Bagarre al Senato - Politica QUOTIDIANO NAZIONALE

Fiorello fa cantare “Bella Ciao” al ministro della Difesa Guido Crosetto RaiNews

"Salvini ministro della mala vita". Saviano finisce a processo ilGiornale.it

Caso Cospito, il ministro della Giustizia Nordio ha deciso che non revocherà il 41bis Fanpage.it

Le problematiche legate al Traforo del Monte Bianco e a quello del Gran San Bernardo sono state portate all'attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in seguito ad un question time ...In un dossier presentato oggi in contemporanea con il Cdm che dovrà esaminare il ddl Calderoli, la Fondazione GIMBE invita il Governo “a mettere da parte posizioni sbrigative e propone di espungere la ...