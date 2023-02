Il miglior tostatore italiano di caffè è il bergamasco Roberto Breno

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Bergamo. Ildi, 43 anni, collaboratore del Bugan Coffee Lab di via Quarenghi, durante l’ultima edizione della fiera di settore Sigep di Rimini ha vinto la fascia tricolore del CampionatoRoasting organizzato da SCA Italy (l’associazione che promuove ild’eccellenza), sbaragliando la concorrenza di tanti colleghi provenienti da tutto lo Stivale. Un titolo di grande prestigio, che permetterà adi rappresentare l’Italia al Campionato mondiale di questa particolare arte, in programma il prossimo novembre a Taipei., quando e come è approdato nel settore del“di nicchia”? In realtà la mia ...