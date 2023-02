Il magistrato antimafia Ardita | “Quel rapporto non era segreto Togliere il 41 bis è un regalo a Cosa Nostra”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “non era”. Sebastiano, già direttore del Dap per 9 anni, commenta dalle colonne del Giornale il putiferio scoppiato a Montecitorio dopo l’intervento di Giovanni Donzelli. Che ha citato informazioni avute dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.”Si tratta di atti su cui si può basare la scelta del ministro di mantenere o revocare il regime”, spiega il. “Ho sentito parlare di intercettazioni e di documenti riservati. Ma non è affatto così. Non si tratta di notizie di reato. Ma di atti che il ministero può e deve utilizzare. E rendere pubblici se intende mantenere il 41bis”.: ilcitato da Donzelli non eraInsomma nessuno ...

Per dirla con l'ex procuratore nazionaleFederico Cafiero De Raho : "Sono relazioni in ... potrebbero contenere notizie di reato perciò devono essere vagliate da unche deciderà ...... Sebastiano Ardita , intervistato da Felice Manti sulle colonne de IlGiornale di oggi: "Ho sentito parlare di intercettazioni " spiega il" e di documenti riservati, ma non è ...

LaC Tv - Chi ha paura di Messina Denaro Il magistrato Nino Di Matteo atteso a Perfidia LaC news24

Intercettazioni, inchieste antimafia, indagini sulla magistratura: parla ... CORRIERE DEL GIORNO

Il magistrato antimafia Alfonso Sabella incontra gli studenti del Polo Liceale “Mazzatinti” Gualdo News

Il procuratore antimafia Melillo dice che le intercettazioni sono fondamentali anche per gli altri reati Linkiesta.it

FONDAZIONE ANTONINO CAPONNETTO – A Casale il 32mo ... vercellioggi.it/

«Lo Stato Si è dimenticato di noi, cancellando in parte la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, della cui eredità eravamo testimoni anche noi». Per Giuseppe Costanza e Antonio Vullo, i due ...«Lo Stato Si è dimenticato di noi, cancellando in parte la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, della cui eredità eravamo testimoni anche noi». Per Giuseppe Costanza e Antonio Vullo, i due ...