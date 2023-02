Il letto è una rosa | il mémoire bizzarramente dadaista | gioiosamente arruffato e oniricamente felliniano di Monica Vitti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Se volete farvi un regalo in ricordo di, a un anno esatto dalla sua scomparsa, per una volta scartate la possibilità di uno dei tanti bei film interpretati in quarant’anni di carriera e concedetevi il suo divertito e spumeggiante. Si tratta de Ilè unache Mondadori ripropone in una nuova edizione quasi trent’anni dopo la sua prima pubblicazione del 1995. Una composizionearruffata,felliniana, che lasi autodipinge addosso lungo la prima infanzia, adolescenza, età adulta, sogno spesso rocambolesco e proiezione di sé oltre il reale, come fosse un personaggio alla Borges. “La mia vita, però, non la so raccontare, perché appena la ...