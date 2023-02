L'affiliato della 'ndrina Perna - Pranno di Cosenza è stato condannato all'ergastolo per il duplice omicidio avvenuto a Cosenza il 5 gennaio ...Altro colpo alla 'ndrangheta, arrestato in FranciaGreco: erada 17 anni I carabinieri hanno arrestato a Sant'Etienne, in Francia,Greco ,dal 2006 per un duplice omicidio di 'Ndrangheta . Nella città francese Greco, 63 anni, si era stabilito nel 2014 e faceva il pizzaiolo. È stato condannato all'ergastolo per ...

'NDRANGHETA Arrestato in Francia il latitante Edgardo Greco Lente Locale

Edgardo Greco, il killer della 'ndrangheta arrestato in Francia: era ... Open

Il latitante Edgardo Greco arrestato in Francia. Preso il killer dei fratelli Bartolomeo QUOTIDIANO NAZIONALE

Arrestato in Francia il latitante Edgardo Greco, latitante per un duplice omicidio nel 1991 a Cosenza Virgilio

Arresto latitante Edgardo Greco, Ferro(FdI): "Lo Stato è impegnato ... La Nuova Calabria

L'affiliato della 'ndrina Perna-Pranno di Cosenza è stato condannato all'ergastolo per il duplice omicidio avvenuto a Cosenza il 5 gennaio 1991 ...Arrestato un altro latitante, Edgardo Greco era ricercato da 17 anni . L'uomo era stato condannato all'ergastolo per omicidio ...