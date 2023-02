Il latitante di ‘ndrangheta faceva il pizzaiolo in Francia Arrestato Edgardo Greco | deve scontare un ergastolo per duplice omicidio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023)ilin un locale di Sant’Etienne, in, killer dellail 2 febbraio, dopo quasi 17 anni di latitanza. È stato uno dei protagonisti della cruenta faida tra i clan calabresi “Pino-Sena” e “Perna-Pranno”, andata in scena all’inizio degli anni Novanta a Cosenza., 63 anni, era in clandestinità dal 10 ottobre 2006, quando si sottrasse all’esecuzione di una misura cautelare in carcere, emessa dal gip distrettuale di Catanzaro. Ildovràun: è stato condannato per uncommesso a Cosenza nel 1991. A carico dipendeva un mandato d’arresto ...