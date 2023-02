Il governo stringe sul payback Le prossime mosse per disinnescare la mina

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un passo alla volta, ildi Giorgia Meloni si prepara a, in modo strutturale e meno spot, ladel. La vicenda è nota, e riguarda quel meccanismo che impone all’industria biomedicale, in particolare a quella che rifornisce le regioni di dispositivi medici, di concorrere nella misura del 50% al disavanzo per l’acquisto dei suddetti beni. Tre settimane fa, come anticipato da Formiche.net, l’esecutivo ci ha messo una prima pezza, sotto forma di stop al, almeno per quattro mesi, ovvero fino al 30 aprile. Poi, scaduto quel termine, le imprese in questione dovranno onorare un pagamento di 2,2 miliardi, riconducibili al triennio 2015-2018. A meno che, coperture e risorse permettendo, spulciando tra le pieghe del Documento di economia e finanza non vengano fuori dei fondi ...