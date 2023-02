Il dolore del papà di Yana | “Ora sia fatta giustizia L’ultimo saluto a Romano | dov’è cresciuta”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La volontà della famiglia è quella di celebrare i funerali didi Lombardia, dove èinsieme ale ai nonni. Lo fa sapere Francesco Porrello, il carabiniere di Treviglio che in questi lunghi e interminabili tredici giorni è stato accanto a Oleksander Malaiko, il padre di, la 23enne ucraina ritrovata senza vita mercoledì pomeriggio in aperta campagna, tra il Bresciano e il Mantovano, dove si erano sin da subito concentrate le ricerche per localizzare il corpo. Sospettato dell’omicidio della giovane è l’ex fidanzato Dumitru Stratan, 33 anni, con il qualeaveva avuto una relazione terminata a inizio anno. Dal momento dell’arresto, lo scorso 20 gennaio, non ha mai parlato: si è avvalso della facoltà di non rispondere in due interrogatori ed è detenuto in ...