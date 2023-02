Il dibattito nel Ppe per il 2024 e l’ipotesi di promuovere Metsola alla Commissione Ue

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) C’è una scena del Secondo tragico Fantozzi in cui il ragioniere, grazie a una soffiata, pur di ottenere un impiego («con la qualifica di spugnetta per francobolli») si spaccia per amante del cinema espressionista tedesco. Sta tornando, insieme al countdown verso le prossime elezioni europee, quella stagione in cui nelle redazioni del continente fingiamo di sapere cosa voglia dire «Spitzenkandidat». Al posto di Murnau e Robert Wiene, però, c’è Manfred Weber, il capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe). Che comunque è bavarese, per dire. La vera millanteria è sullo spelling. Sul significato ci siamo: sta per «candidato di punta» o «capolista». Dal 2014, anche per aumentare il coinvolgimento dei cittadini e quindi l’affluenza, le famiglie politiche dell’Ue sono incoraggiate a indicare un candidato presidente dellaeuropea prima del voto. La conversione, ...