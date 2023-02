Il Consiglio d’Europa boccia il decreto Ong

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) In una lettera indirizzata al ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, e resa nota oggi, la commissaria per i Diritti Umani del, Dunja Mijatovic, invita il governo “a prendere in considerazione il ritiro o la revisione dellegge n. 1/2023. Le disposizioni del– si legge nella missiva – potrebbero ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso delle Ong e, quindi, essere in contrasto con gli obblighi dell’Italia sui diritti umani e il diritto internazionale”. La commissaria Mijatovic nella missiva inviata al Viminale rileva, inoltre, che “in pratica alle navi delle ONG sono stati assegnati luoghi sicuri lontani per fare sbarcare le persone soccorse in mare, come i porti del Centro e Nord Italia”. IlOng e e la pratica di assegnare porti lontani per lo ...