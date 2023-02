(Di giovedì 2 febbraio 2023) C'è un momento simbolico e storico in cui laitaliana ha smesso diil partito dei lavoratori, un partitoo . In primis è accaduto perché è cambiato ilto, in un ...

Ovviamente si tratta di un percorso lungo, ma c'è uno slogan che può essere citato come spartiacque di questa evoluzione ed è quello usato nel 2000 dal primodei DS 'I' . Sette anni ...... e come non ammirare l'imponenza del palazzo delvisto in fondo alla av. 9 de Julio, o ... Sono contento di riabbracciare mia distanza dalle persone piùdavvero è una misura fatta per il ...

Il congresso DS “I care”, quando la sinistra passò da essere proletaria a provare compassione per i proletari Globalist.it

Congresso Pd Tutti gli incontri negli undici Comuni LA NAZIONE

Il prof Nils Bergman al Convegno "La famiglia in Terapia Intensiva ... Ausl Romagna

Pagliarulo: " Vicini a scenari catastrofici, in tanti con Europe for ... sbilanciamoci.info

Linfoma a grandi cellule B, nuove conferme per le CAR-T axi-cel in ... PharmaStar

Il nostro Comitato Cremona ti invita calorosamente a partecipare ai congressi di circolo e di esprimere la preferenza su Gianni Cuperlo ...di Sandro Piccinini, segretario circolo Pd Marmore-PapignoCare compagne, cari compagni, cari amici, care amiche, come sapete siamo ormai prossimi all'elezione del nuovo segretario del Partito democrat ...