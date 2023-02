Il caso Cospito sui social | il 90% degli utenti contrario alla visita in carcere dei parlamentari dem

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ile le polemiche politiche di questi giorni, seguiteinall’esponente anarchico da parte di alcuniPd e all’interventoCamera di Giovanni Donzelli, hanno infiammato il dibattito in rete. È quanto emerge da una ricerca diCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le conversazioni in reteultimi giorni riguardo la vicenda. LaindeiPd registra un sentiment prevalentemente negativo (90,68%). Tra gli, che si esprimono in maniera molto compatta contro il mondo anarchico e le azioni violente di questi ultimi giorni (sentiment negativo: 82,7%), sembrano ...