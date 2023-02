Il business nell’era del cyber-Spazio Il punto di Galtieri Cy4Gate

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’economia delloè diventata oggetto dell’interesse di sempre più nazioni e organizzazioni che vantano rilevanti budget dedicati e allocati in questo ambito, caratterizzato da forte propulsione innovativa e da opportunità economiche che crescono con tassi a double digit. In tale contesto, è agevole immaginare come il forte sviluppo della Space economy abbia, purtroppo, attirato l’interesse di molti threat actors (sia statali sia privati) affascinati dall’opportunità di avere un impatto disruptive su più servizi critici e su vasta scala. Diverse sono le criticità da superare per rendere gli attuali sistemi satellitari maggiormente resilienti a un attacco cibernetico, considerando che la maggior parte di questi non sono stati progettati e prodotti secondo il criterio della security by design, non essendo ancora forte la consapevolezza della minaccia ...